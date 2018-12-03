В Москве полиция проверяет информацию о создании сайта по аренде детей

Правоохранительные органы столицы проверяют сообщения о том, что один из порталов под видом проката брендовой одежды предлагал услуги по аренде детей, заявили в управлении МВД России по Москве.

«По факту опубликованной в СМИ информации о создании сайта, который, возможно, используется для совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сотрудники полиции проводят проверку», — цитирует комментарий пресс-службы ведомства ТАСС. По итогам проверки, правоохранительными органами будет принято процессуальное решение.

Как пишет телеканал 360, сайт обнаружили пользователи Сети. После того как информация о подозрительном портале была распространена, весь его контент исчез. По данным СМИ, услуги аренды клиенты могли оплатить только криптовалютой, а на опубликованных на сайте фото с детьми отсутствовало какое-либо описание самих вещей.

В конце мая в интервью «Известиям» специальный представитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова рассказала, что в 71% случаев жертвами торговцев людьми становятся женщины и девочки.