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Ростовчанка собрала 5 млн на «лечение» сына от несуществующего заболевания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Жительницу Ростова-на-Дону, обратившуюся за помощью к неравнодушным людям в 2016 году, уличили в обмане. Тогда на форумах она просила помочь, «кто чем может», в лечении своего сына. По словам матери, врачи диагностировали у него несколько заболеваний, в том числе лимфому Ходжкина.

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Сердобольные граждане пришли на помощь: семья была многодетная, в ней были две дочери и трое сыновей.

«Бывало, своему ребенку что-то не купишь, думаешь, Господи, хоть бы Андрейка выжил, ничего, мы еще заработаем», — рассказала сайту kp.ru ростовчанка, которая перевела «нуждающимся» около 10 тыс. рублей.

Изначально мать собирала от 10 до 20 тыс. рублей, затем запросы увеличились до полумиллиона. Сборы объявили не только в соцсетях, но и на форумах в Сибири и Instagram.

Когда у матери интересовались, почему ребенка не лечат бесплатно, она находила десятки ответов: то врачи не брались за тяжелый случай, то на лекарства у ребенка аллергия, а операцию по пересадке костного мозга переносят. Сборы шли два года, пока одна из благотворительниц не решила перевести деньги на счет ИП, через который оплачивались лекарства, но оказалось, что его такого ИНН не существует.

После этого выяснилось, что диагнозы мальчику ставили несуществующие врачи, фото лекарств украдены в Сети, а чеки подделаны.

Люди, считающие себя обманутыми, готовят обращение в прокуратуру.

21 ноября стало известно, что ради встречи с виртуальным знакомым из Австралии 42-летняя жительница Иркутска перевела почти 1 млн рублей на счет мошенников. Мужчина представился ей известным австралийским актером, позднее его подставной адвокат пояснил, что для встречи женщине необходимо оплатить выезд нового знакомого и стоянку его частного самолета.

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