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Возлюбленный из Сети обманул жительницу Ставрополья на 300 тыс. рублей

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В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который обокрал возлюбленную. Местная жительница познакомилась с ним в интернете. Она хотела прожить с ним всю жизнь.

Кавалер попросил подругу взять на свое имя кредит на покупку автомобиля. Получив 300 тыс. рублей, аферист исчез. Обманутая женщина пошла в полицию, сообщает NewsTracker. Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за мошенничества. Сейчас фигурант находится под стражей за совершение аналогичного преступления на Кубани.

Жительница Иркутска перевела 980 тыс. рублей поклоннику из соцсети, который представился знаменитым актером из Австралии. Ради встречи с ним 42-летняя женщина взяла кредит в банке. После этого виртуальный друг пропал.

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