Жительница Иркутска отдала 1 млн рублей виртуальному возлюбленному

Жительница Иркутска перевела 980 тыс. рублей поклоннику из соцсети, который представился знаменитым актером из Австралии. Ради встречи с ним 42-летняя женщина взяла кредит в банке.

Как она рассказала в полиции, после переписки с ухажером ей написал якобы его адвокат и сообщил, что нужно перевести деньги для оформления документов на выезд и страховки, а также для оплаты стоянки частного самолета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Потерпевшая поверила и взяла кредит, чтобы отдать мошеннику более 980 тыс. рублей. После этого виртуальный друг пропал. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.