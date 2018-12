Полиция Нью-Йорка ищет неудачно сделавшего предложение невесте мужчину

Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который неудачно сделал предложение своей возлюбленной, уронив кольцо в канализационную решетку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте New York Police Department.

Правоохранителям удалось достать кольцо из канализации, они его почистили и теперь надеются найти неловкого жениха чтобы вернуть украшение.

Инцидент произошел 1 декабря на Таймс-сквер в центре Манхэттена. Полицейские опубликовали видео момента, отметив, что мужчина слишком бурно отреагировал на положительный ответ своей невесты.

«Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на Таймс-сквер! Она сказала «да» — он был настолько рад, что уронил кольцо в решетку», — говорится в сообщении.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ