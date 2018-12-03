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Полиция Нью-Йорка ищет неудачно сделавшего предложение невесте мужчину

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Фото: Twitter.com
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Полиция Нью-Йорка ищет мужчину, который неудачно сделал предложение своей возлюбленной, уронив кольцо в канализационную решетку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте New York Police Department.

Правоохранителям удалось достать кольцо из канализации, они его почистили и теперь надеются найти неловкого жениха чтобы вернуть украшение.

Инцидент произошел 1 декабря на Таймс-сквер в центре Манхэттена. Полицейские опубликовали видео момента, отметив, что мужчина слишком бурно отреагировал на положительный ответ своей невесты.

«Разыскивается за то, что уронил кольцо своей невесты на Таймс-сквер! Она сказала «да» — он был настолько рад, что уронил кольцо в решетку», — говорится в сообщении.


В сентябре сообщалось, что в Китае стюардессу уволили после того, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца прямо во время полета.

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