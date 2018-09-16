Прямой эфир

Китайскую стюардессу уволили после предложения выйти замуж

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стюардесса лишилась работы после того, как ее возлюбленный сделал девушке предложение руки и сердца во время полета, пишет Asia One.

Сотрудница китайской авиакомпании China Eastern Airlines получила предложение во время работы. Момент сняли на видео пассажиры рейса.

Сообщается, что после публикации роликов в соцсетях компания уволила сотрудницу. Свое решение они объяснили тем, что такое поведение поставило под угрозу безопасность пассажиров.

После увольнения девушки мнения китайских пользователей интернета разделились. Одни сочли решение компании «бессердечным», отмечая, что девушка не знала о намерениях ее бойфренда.

В то же время некоторые посчитали, что сотрудники компаний не должны заниматься своей личной жизнью в рабочее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шотландец сделал девушке предложение с помощью коровы
В США женщину уволили из-за ее беременности

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017