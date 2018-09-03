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Шотландец сделал девушке предложение с помощью коровы

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Фото: twitter.com/Fox News
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Фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу «Ты выйдешь за меня?» на одной из своих коров. Об этом информирует газета The Telegraph.

Как рассказал будущий жених, корова по кличке Кудряшка больше всех нравилась его девушке. Сначала подруга фермера заметила, что на боку животного что-то написано, но не смогла прочитать предложение, поскольку корова в этот момент повернулась другим боком. Когда животное подошло ближе к паре и девушка увидела написанный вопрос, ее возлюбленный уже стоял перед ней на коленях с кольцом.

Девушка ответила согласием своему молодому человеку. Позже она опубликовала в соцсетях фотографию коровы с надписью на боку. Фермер отметил, что направит приглашение на свадьбу и Кудряшке, однако он не уверен, примет ли она его.

Ранее в августе 28-летний житель Лондона также сделал предложение своей девушке в сельскохозяйственной стилистике. Мужчина пригласил возлюбленную совершить прогулку на вертолете, и когда они пролетали над кукурузным полем, девушка увидела на нем огромную надпись «Выйдешь за меня?».

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