Шотландец сделал девушке предложение с помощью коровы

Фермер из Шотландии сделал предложение своей девушке, написав маркером фразу «Ты выйдешь за меня?» на одной из своих коров. Об этом информирует газета The Telegraph.

Как рассказал будущий жених, корова по кличке Кудряшка больше всех нравилась его девушке. Сначала подруга фермера заметила, что на боку животного что-то написано, но не смогла прочитать предложение, поскольку корова в этот момент повернулась другим боком. Когда животное подошло ближе к паре и девушка увидела написанный вопрос, ее возлюбленный уже стоял перед ней на коленях с кольцом.

OVER THE ‘MOO’-N: A farmer from Scotland used a special livestock marker and his girlfriend’s favorite cow, Curlytop, to propose to his now fiancée. pic.twitter.com/YYHlScMSWQ