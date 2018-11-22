В Индии жених вернулся на свадьбу после пулевого ранения

В Нью-Дели направлявшийся на свадьбу жених получил пулевое ранение в результате стрельбы, однако вернулся на церемонию бракосочетания спустя три часа, проведенные в больнице.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на местное издание, инцидент произошел в понедельник, 19 ноября. По словам пострадавшего, два человека из свадебной процессии выстрелили ему в правое плечо.

«Когда он почувствовал ожог и кровь на плече, он слез с кареты и сообщил об этом своему родственнику. К тому времени нападавшие скрылись», — рассказали в полиции.

25-летний жених был немедленно отправлен в больницу, однако спустя три часа он вернулся на торжество и принял участие во всех свадебных ритуалах. После свадьбы ему сделали операцию.

5 ноября сообщалось, что молодожены из США погибли спустя два часа после своей свадьбы. Супруги покинули свою свадебную церемонию на вертолете. Вскоре воздушное судно врезалось в скалу, молодожены и пилот погибли.