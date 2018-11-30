Москвичка заплатила порядка 5 млн рублей за приворот бывшего мужа

Жительница Москвы отдала 5 млн рублей мошенникам, пообещавшим ей оказать услуги по снятию порчи и возврату бывшего супруга. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Москвичка обратилась в правоохранительные органы 29 ноября. Она сообщила, что женщина и ее знакомый убедили ее в якобы наложенной порче, «воспользовавшись ее эмоциональным состоянием». Чтобы избавиться от порчи и вернуть бывшего мужа, потерпевшая с октября 2017 по ноябрь 2018 года выплатила мошенникам 4,95 млн рублей, однако результата не получила, сообщает телеканал «360».

Полиция проводит проверку, пишет «Газета.ру».

21 ноября сообщалось, что жительница Иркутска ради встречи с актером перевела мошенникам 1 млн рублей.