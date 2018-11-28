Шестерых россиян и двух казахстанцев обвинили в США в интернет-мошенничестве

Шестеро россиян и двое граждан Казахстана обвиняются в США в интернет-мошенничестве. Сообщили во вторник, 27 ноября, в прокуратуре Нью-Йорка.

«Обвинение по 13 статьям было обнародовано сегодня в федеральном суде Бруклина <...>, обвиняются в преступных нарушениях за участие в цифровом рекламном мошенничестве», — приводит заявление «РИА Новости».

Уточняется, что обвинения предъявлены за сетевое мошенничество, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег.

Нескольких подозреваемых россиян задержали в октябре–ноябре в Эстонии, Болгарии и Малайзии по запросу США.

«Они ожидают экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся в розыске», — говорится в заявлении прокуратуры.

В настоящее время суд арестовал интернет-домен, которым якобы пользовались обвиняемые.

Генконсульство России в Нью-Йорке подтвердило факт предъявления обвинений россиянам.