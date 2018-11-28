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В США обвинили российские СМИ в правдивости

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Экс-замглавы Министерства внутренней безопасности США (МВБ) Сюзанн Споулдинг заявила, что российские СМИ говорят правду, чтобы ослабить американцев.

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В ходе дискуссии в CSIS, посвященной глобальной безопасности, бывшая замминистра посетовала, что, представляя правдивую информацию, российские СМИ просто пытаются ухудшить ситуацию в США, поэтому необходимо этому противодействовать.

«Я думаю, что необходимо, чтобы высокопоставленные люди объясняли, как наши противники используют информационные войны, иногда с помощью IT-инструментов, чтобы ослабить нас. Иногда им даже не нужно ничего выдумывать, они используют правдивую информацию, и повторяют ее в одностороннем ключе», — цитирует Споулдинг «РИА Новости».

«Россия ни на чьей стороне. Она на своей стороне. И ее стремление не в том, чтобы сделать нас лучше и не в том, чтобы поднять наши проблемы, решить их, а чтобы сделать нас слабее», — добавила она.

В дискуссии участвовали американские эксперты и отставные чиновники, которые пришли к выводу, что у США два главных врага – Россия и Китай, которые «воюют в серой зоне». При этом Вашингтон якобы всегда был на «светлой стороне» и не использует запретные методы борьбы.

26 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил во лжи американский телеканал CNN и призвал создать ему глобальную альтернативу.

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