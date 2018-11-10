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Захарова уверена в победе России в информационной войне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Россия не проигрывает информационную войну. Такое заявление она сделала в интервью телеканалу НТВ 10 ноября.

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По словам представителя министерства, об этом свидетельствуют ужесточенное внимание к российским СМИ в западных странах и претензии этих стран к журналистам из РФ.

«Если бы мы проигрывали, тогда бы многое было бы по-другому: тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, в Германии, в Великобритании, ужесточающие требования к СМИ, к журналистике и так далее», — отметила она в интервью.

Захарова также подчеркнула, что в мировых социальных сетях блокируется любая информация, связанная с Россией. По ее мнению, это «большая ошибка — сворачивание свободы у себя и в отношении нас».

Ранее 10 ноября Мария Захарова заявила, что инсценировка Украиной убийства репортера Аркадия Бабченко разделило журналистику на «до» и «после». По ее словам, после инцидента некоторых журналистов приравнивают к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам и перевертышам.

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