Захарова назвала разделившее журналистику на «до» и «после» событие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что инсценировка убийства репортера Аркадия Бабченко разделило журналистику на «до» и «после». По ее словам, после этой истории «мир проснулся в новых реалиях».

«Они даже не поняли сначала, в первые дни, что они натворили. Вдруг вся та самая особость, которая была дана журналистам только в обмен на их абсолютную искренность, неангажированность и объективность, в один момент сгорает», — сказала Захарова в программе «Крутая история с Татьяной Митковой» на телеканале НТВ.

По ее словам, после этого некоторых журналистов приравнивают к пропагандистам, врунам, лжецам, двойным агентам и перевертышам.

«К людям, которые решают свои конкретные задачи», — добавила она.

История с инсценировкой получила широкий общественный и политический резонанс. 29 мая украинские СМИ сообщили об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко, совершенном на пороге его квартиры в Киеве.

Это подтвердили и представители украинской власти. Однако 30 мая стало известно, что информация о гибели журналиста оказалась частью спецоперации, которая якобы помогла предотвратить покушение на него.

Действия Киева осудили в России, Европе и международных организациях. Международная федерация журналистов (МФЖ) назвала инсценировку убийства Бабченко «пропагандистской операцией» и цирком.

1 сентября сообщалось, что суд на Украине приговорил к 4,5 года тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, обвиненного в организации покушения на Бабченко. Приговор вынесли после того, как подсудимый заключил сделку со следствием.