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Трамп предложил создать глобальную альтернативу CNN

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Альтернативный CNN телеканал призвал создать президент США Дональд Трамп, поскольку, по его мнению, компания транслирует миру неверный образ страны. Об этом он сообщил в понедельник, 26 ноября, в Twitter.

«Что-то нужно с этим сделать. В том числе США могут организовать собственную всемирную сеть, чтобы показать миру, кто мы на самом деле такие. Великолепно!» — цитирует Трампа «Газета.ру».

8 ноября стало известно, что Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга американского президента, посвященного итогам промежуточных выборов. На пресс-конференции глава государства оскорбил журналиста, назвав его ужасным человеком.

Американский федеральный судья Тимоти Келли 16 ноября постановил, что администрация Белого дома должна восстановить аккредитацию журналиста CNN Акосты.

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