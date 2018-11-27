Трамп предложил создать глобальную альтернативу CNN

Альтернативный CNN телеканал призвал создать президент США Дональд Трамп, поскольку, по его мнению, компания транслирует миру неверный образ страны. Об этом он сообщил в понедельник, 26 ноября, в Twitter.

«Что-то нужно с этим сделать. В том числе США могут организовать собственную всемирную сеть, чтобы показать миру, кто мы на самом деле такие. Великолепно!» — цитирует Трампа «Газета.ру».

8 ноября стало известно, что Белый дом приостановил действие аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга американского президента, посвященного итогам промежуточных выборов. На пресс-конференции глава государства оскорбил журналиста, назвав его ужасным человеком.

Американский федеральный судья Тимоти Келли 16 ноября постановил, что администрация Белого дома должна восстановить аккредитацию журналиста CNN Акосты.