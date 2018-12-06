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Трамп проделал путь в 230 м на лимузине

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Фото: Global Look Press/Chip Somodevilla
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Президент США Дональд Трамп 4 декабря встретился с семьей покойного экс-президента Джорджа Буша – старшего. Глава государства прибыл на встречу на лимузине в сопровождении кортежа из восьми автомобилей, хотя, чтобы добраться до пункта назначения, ему необходимо было преодолеть расстояние в 230 м, пишет газета The Washington Post.

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Родственники Буша-старшего расположились в резиденции почетных гостей президента и правительства США Блэр-хаус, которая находится напротив Белого дома. Путь пешком туда занимает около минуты, однако Трамп отказался от прогулки.

Глава государства поручил перекрыть Пенсильвания-авеню, которая разделяет Белый дом и Блэр-хаус. Для этого были задействованы десятки сотрудников Секретной службы.

Поездку американского лидера прокомментировал Эдвард Прайс, занимавший при администрации экс-президента Барака Обамы должность пресс-секретаря Совета национальной безопасности при Белом доме. Он отметил, что предшественники Трампа предпочитали ходить до Блэр-хауса пешком.

5 декабря на Капитолийском холме прошла мемориальная служба в память об умершем 41-м президенте США Джордже Буше – старшем. На ней присутствовали Трамп с супругой Меланьей, 44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель, 43-й президент США и сын умершего политика Джордж Буш – младший, 42-й президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь США его супруга Хиллари Клинтон, а также 39-й глава Соединенных Штатов Джимми Картер.

СМИ обратили внимание, что Трамп на церемонии поздоровался со своим предшественником и его супругой, однако проигнорировал Билла и Хиллари Клинтонов.

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