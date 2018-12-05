В Вашингтоне прошла церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

Мемориальная служба прошла в Вашингтоне в память об умершем 41-м президенте США Джордже Буше-старшем. Об этом написала Газета.ру в среду, 5 декабря.

Мемориальная процессия состоялась на Капитолийском холме. Гроб с телом усопшего доставили на президентском самолете из Хьюстона в американскую столицу. Его занесли в Капитолий в сопровождении ружейного салюта.

Сообщается, что на церемонию прибыли действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп с супругой Меланьей, 44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель, 43-й президент США и сын умершего политика Джордж Буш-младший, 42-й президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь США его супруга Хиллари Клинтон, а также 39-й глава Соединенных Штатов Джимми Картер.

С речью в память об умершем выступил вице-президент США Майкл Пенс, а также спикер палаты представителей конгресса Пол Райан. Пенс назвал Буша-старшего великим лидером, очень сильно повлиявшим на жизнь США. Он подчеркнул, что 41-й президент США отличался скромностью и за всю жизнь не написал ни одной автобиографической книги.

Как сообщает «РИА Новости», после торжественной службы гроб с телом отправят в Хьюстон. Его похоронят на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете города Колледж-Стейшен рядом с женой Барбарой, которая умерла семь месяцев назад, и дочерью Робин, скончавшейся в 1953 году от лейкемии в возрасте трех лет.

Представитель семьи Бушей Джим Макграт сообщил, что 41-го президента США похоронят с самолетами ВМС США. Буш-старший был страстным коллекционером носков. Его собрание насчитывало сотни пар.

Джордж Буш-старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни в городе Хьюстон, штат Техас. Он возглавлял Соединенные Штаты с 1989 по 1993 год.

Отмечается, что перед смертью сын Буша-старшего по громкой связи назвал его «чудесным отцом», отметив, что любит его.

«Я тоже тебя люблю», –– ответил Буш-старший. Это были его последние слова, в ночь на субботу он скончался.

Нынешний президент США Дональд Трамп объявил 5 декабря днем общенационального траура в связи с кончиной 41-го президента страны.