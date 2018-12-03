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Трамп намерен приостановить гонку вооружений

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся в будущем обсудить прекращение гонки вооружений вместе с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом 3 декабря он написал в своем Twitter.

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Президент США добавил, что страна потратила в 2018 году на вооружение $716 млрд, назвав это безумием.

Путин и Трамп планировали провести полноформатную встречу в Буэнос-Айресе на саммите G20, но накануне мероприятия Трамп написал в Twitter, что отказался от нее в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет о решении американской администрации отменить встречу в Буэнос-Айресе.

По словам членов Федерального собрания РФ, саммит G20 оказался крайне успешным для российской внешней политики. По словам сенатора Владимира Джабарова, у Путина не было ни одной свободной минуты, а то время, которое появилось в его графике после отказа президента США Дональда Трампа от встречи, было незамедлительно занято.

Сам российский лидер после переговоров с главами 10 стран назвал саммит результативным.

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