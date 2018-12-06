СМИ сообщили о возможном визите главы МИД Японии в Россию

Японское правительство рассматривает возможность визита министра иностранных дел Таро Коно в Россию в декабре этого года.

Как пишет «РИА Новости», визит предполагает встречу Коно с российским коллегой Сергеем Лавровым. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран будут курировать работу по заключению мирного договора.

В сентябре в ходе встречи во Владивостоке президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на Южных Курилах, но уже в январе японские власти заявили, что намерены вернуться к активному диалогу с Москвой по территориальной проблеме.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.

14 ноября Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.