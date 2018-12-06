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Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии

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Фото: TASS/Zuma
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Мир не будет прежним: зачем Японии декларация 1956 года
Захочет ли Россия рассматривать новое предложение Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября 2019 года.

Как пишет газета Sankei, японский политик озвучил свое предложение во время встречи 1 декабря в Буэнос-Айресе, где проходил саммит лидеров G20.

При этом не уточняется, что ответил глава РФ. Однако указывается, что Абэ полон решимости добиться значительного прогресса в решении вопроса мирного договора с Россией.

Ожидается, что премьер-министр Японии посетит Москву в конце января 2019 года. Путин может нанести визит в Японию в июне 2019 года, когда в городе Осака пройдет саммит G20.

В середине ноября Путин и Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года.

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