Китай выразил протест против ареста финдиректора Huawei

Китай заявил решительный протест канадским властям в связи с арестом финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Посольство КНР в Канаде заявило, что страна выступает против таких действий в отношении Ваньчжоу, а также отметило, что они серьезно нарушают ее права, так как пострадавшая не нарушала американских или канадских законов, но была задержана по просьбе США, пишет «Интерфакс».

Также Китай призвал США и Канаду немедленно отказаться от подобных действий и вернуть свободу Ваньчжоу, которой грозит экстрадиция в Соединенные Штаты. Финдиректор была задержана 1 декабря по подозрению в нарушении торговых санкций США против Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.