Нехватка «калибровки»: как проваливается модернизация подлодок

Одним из самых известных образцов российского вооружения в последние пять лет стал ракетный комплекс "Калибр". Успешное применение ракет этого типа в ходе сирийской кампании заставило многих считать их одной из главных сил ВМФ России. Однако оснащение флота новым оружием задерживается. "Известия" проанализировали проблему.

Заманчивый концепт

Боевое применение "Калибров" пока не отличалось масштабностью - в силу относительной немногочисленности носителей ракет этого типа в составе ВМФ России. На сегодняшний день в строю находится 11 относительно небольших кораблей и катеров, оснащенных этим комплексом, с суммарным потенциальным залпом в 96 ракет, а также как минимум семь дизельных и, по разным оценкам, от трех до пяти атомных субмарин, также оснащенных этим оружием.

Планы "окалибривания" флота, однако, были более масштабными. Госпрограмма вооружения 2011-20 года предполагала, как минимум, строительство 14 фрегатов (8 - проекта 22350 и 6 - проекта 11356) и 12 корветов проекта 20385. В сумме только эти 26 единиц должны были дать "вес залпа" в 272 "Калибра", без учета малых ракетных кораблей и катеров, также оснащенных пусковыми установками 3С14, позволяющими использовать эти ракеты.

Кроме того, исходные планы предполагали модернизацию двух крейсеров проекта 1144 ("Адмирал Нахимов" и "Петр Великий"), каждый из которых мог бы нести по 80 ракет этого типа, не считая других систем вооружения.

Нехватка калибровки 1 Pакетный крейсер «Адмирал Нахимов» Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Основная часть "Калибров" ВМФ России, однако, должна была бы прийтись на подводный флот. Предполагалось, что ВМФ получит семь субмарин семейства "Ясень" - в том числе головной "Северодвинск" проекта 885 и шесть построенных по усовершенствованному проекту 885М. Эти лодки в сумме должны располагать 272 пусковыми шахтами для "Калибров" - в том числе 32 на "Северодвинске" и по сорок - на каждой из лодок усовершенствованного проекта. И наиболее мощный "ракетный кулак" предполагалось получить в результате модернизации шести подводных крейсеров проекта 949А "Антей", каждый из которых должен был бы нести до 72 ракет. В сумме эта программа давала бы "вес залпа" в 432 ракеты.

Кроме того, "Калибром" оснащаются и прошедшие модернизацию атомные субмарины проектов 971 и 671РТМК, способные запускать ракеты этого типа через торпедные аппараты.

В общей сложности только надводные корабли 1 и 2 ранга должны были обеспечить "залп" в 432 "Калибра", и еще 704 - атомные подводные крейсера, итого свыше 1100 ракет без учета малых ракетных кораблей и катеров, а также дизельных субмарин.

Следует отметить, что большая часть упомянутых кораблей помимо "Калибров" могла бы применять из этих же пусковых установок также противокорабельные ракеты "Оникс", что, в сочетании с обширной номенклатурой собственно "Калибра" - от крылатых ракет большой дальности до противолодочных ракето-торпед - давало флоту принципиально новые возможности.

Нехватка калибровки 2 Противокорабельная крылатая ракета «Яхонт» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В дальнейшем эти возможности должны были бы возрасти.

Фактически названные планы позволяли ВМФ России претендовать на устойчивое второе место в мире после ВМС США ("вес залпа" которого в крылатых ракетах большой дальности оценивается примерно в 4000 единиц), и стать эффективным инструментом неядерного сдерживания - подобный ударный потенциал позволяет нанести неприемлемый ущерб подавляющему большинству стран мира в случае вооруженного конфликта. О необходимости обеспечения неядерного сдерживания говорит в том числе и военная доктрина России.

Военно-морская недостаточность

Реализовать эти планы, однако, не удалось. Итоги ГПВ-2020, исполнение которой должно завершиться до конца 2020 года, не внушают особого оптимизма, особенно в части крупных надводных кораблей. Относительно удовлетворительные оценки можно поставить только строительству подводных лодок, в первую очередь стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей» и многоцелевых АПЛ проекта 885 «Ясень». Нужно при этом иметь в виду, что в обоих случаях сроки сдачи серий сдвинулись вправо — по «Бореям» примерно на один год, по «Ясеням» — на 2–3.

Нехватка калибровки 3 Ракетоносец «Александр Невский» (проект 955 «Борей») Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

Из числа планировавшихся 26 корветов и фрегатов - носителей "Калибров" - в составе флота в настоящий момент насчитываются только четыре корабля, и в лучшем случае до 2025 года их количество вырастет до полутора десятков единиц. Кроме того, в ближайшие два-три года, видимо, все же будет завершен ремонт с модернизацией крейсера "Адмирал Нахимов".

Наиболее проблемная ситуация сложилась с модернизацией подводных крейсеров проекта 949А. В настоящее время ремонт с модернизацией проходят два атомохода этого проекта: К-132 "Иркутск" и К-442 "Челябинск", однако последние новости об их модернизации относятся к 2015 году, и с этого момента не было сведений ни о ходе работ, ни о начале модернизации остальных субмарин этого проекта.

Это заставляет предполагать, что первые два модернизированных "Антея" в модернизированном виде пополнят флот не ранее 2021-22 года, а "апгрейд" и перевооружение остальных, даже если начнется немедленно после нового года (что невероятно), затянется как минимум до середины 2020-х годов.

По сути это означает, что к 2025 году в составе ВМФ России будет насчитываться не более 12 (в лучшем случае 15) новых и модернизированных многоцелевых субмарин, чего совершенно недостаточно для выполнения даже базовых задач ВМФ России - имея в виду обеспечение боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил и пресечение возможной активности надводного флота вероятного противника вблизи побережья в случае войны, что важно не только с учетом ударного потенциала ракетных кораблей и авианосцев ВМС США, но и в виду продолжающегося развития морского компонента системы ПРО США.

Нехватка калибровки 4 Военно-морской флот Российской Федерации Фото: РИА Новости/Павел Львов

В этих условиях падение боевых возможностей сил общего назначения ВМФ России означает уже потенциальную угрозу стратегической стабильности в целом, в случае, если флот не сможет защитить собственные стратегические ракетоносцы и предотвратить действия "противоракетных" крейсеров и эсминцев.

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Причин сложившейся ситуации достаточно много, не исключая и разрыв промышленной кооперации с Украиной, заставившей серьезно пересмотреть и сдвинуть право сроки реализации ряда программ обновления ВМФ.

Вместе с тем констатация этих причин продолжается уже не первый год, а ситуация с состоянием ВМФ остается, наверное, наиболее критической из всех видов Вооруженных сил России. Продолжительность кризиса с обновлением флота уже сравнима с периодом с 1917 по конец 1940-х годов, когда в результате революции, гражданской войны, последующей разрухи, ее преодоления, и наконец Великой отечественной, флот смог выйти на полноценные темпы обновления корабельного состава и инфраструктуры только в начале 1950-х годов.

Безусловно, географическое положение России не позволяет рассчитывать на то, что обновление ВМФ будет иметь высший приоритет в программе военных расходов. Однако с учетом возможностей современных морских систем вооружения и потенциала ВМС противника, кризис флота грозит поставить под угрозу обороноспособность России в целом, несмотря на ее статус континентальной державы.