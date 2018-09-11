Черное море ждет «Циклон»

Юг России защитят малые ракетные корабли «Циклон» и «Ингушетия». В следующем году Черноморский флот усилят новейшими МРК с крылатыми ракетами «Калибр-НК». По мнению экспертов, появление новых кораблей резко повысит возможности ЧФ, а вооружение МРК позволит контролировать Персидский залив, Красное море и восточную часть Средиземного.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в 2019 году в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей Черноморского флота войдут два МРК. Первый — «Ингушетия», проекта 21631 «Буян-М». Второй — «Циклон», проекта 22800 «Каракурт». На вооружении обоих кораблей стоят высокоточные крылатые ракеты — «Калибр-НК» и сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы». В бригадах МРК для них уже подготовлены экипажи.

«Циклон» — это третий корабль проекта 22800 «Каракурт». Название не окончательное — в ближайшее время ему присвоят имя одного из российских городов. Эти МРК относятся к одному из самых удачных проектов кораблей современного ВМФ. Потенциально они могут быть выпущены самой большой серией в истории российского флота — планируется построить 18 таких «Каракуртов». Сейчас заложено шесть МРК. Два из них уже спущены на воду — оба вошли в состав Балтфлота.

МРК проекта «Каракурт» создавались для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Они построены с применением технологии малой заметности. «Каракурты» оснащены современными комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основное вооружение этих кораблей — крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Оникс».

«Ингушетия» — седьмой корабль проекта 21631 «Буян-М». ВМФ уже получил шесть таких МРК. В 2019–2023 годах их количество удвоится. Теоретически корабли этого класса предназначаются для охраны и защиты экономической зоны государства. Но пуски «Калибров» из акватории Каспийского моря по целям в Сирии продемонстрировали новые боевые возможности МРК.

Главная ударная система «Буян-М» — восемь крылатых ракет «Калибр-НК». При необходимости вместо них в вертикальных пусковых установках корабля могут размещаться высокоманевренные ракеты «Оникс». Серьезный уровень автоматизации управления кораблем позволил сократить экипаж до 29 человек.

Появление двух кораблей с ракетами «Калибр» резко повысит возможности Черноморского флота, считает военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

— Это серьезное качественное усиление на юго-западном стратегическом направлении, — рассказал он «Известиям». — Малые ракетные корабли проектов «Буян-М» и «Каракурт» — хорошие боевые платформы. Они смогут действовать как в Черном, так и в Средиземном море.

Сейчас есть необходимость в усилении ударной составляющей Черноморского флота. МРК с «Калибрами» позволят в короткие сроки и без лишних затрат создать мощную группировку, рассказал «Известиям» бывший командир бригады противолодочных кораблей Северного флота Владимир Амбарцумян.

— Эти корабли действуют недалеко от берега, но их основное вооружение — «Калибры» — обладает дальностью в несколько тысяч километров, ­— рассказал эксперт. — При этом корабли относительно дешевые, и, что немаловажно, российская оборонная промышленность хорошо освоила их производство.

«Калибры» позволяют держать под прицелом Персидский залив, Красное море, восточную часть Средиземного моря. Именно в этом регионе находятся самые «горячие точки» планеты.

Скорее всего, кораблей будет недостаточно для полного паритета с НАТО в регионе, но позволит, в случае необходимости, нанести неприемлемый ущерб противнику, уверен эксперт.

На вооружении 41-й гвардейской бригады находятся несколько типов боевых кораблей. В том числе тактическая группа ракетных катеров проекта 1241 «Молния», МРК проекта 1239 на воздушной подушке, МРК проекта 12341 «Овод». В последние годы бригада постоянно обновляет корабельный состав. В начале июня 41-я бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море.