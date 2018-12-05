Журнал «Кинорепортер» назвал актеров года

Актеры Павел Деревянко и Юлия Александрова получили кинонаграду «Событие года» в актерских номинациях в московском кинотеатре «Иллюзион» в среду, 5 декабря. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Церемонию награждения провел российский глянцевый журнал о кино «Кинорепортер», который был создан как российская версия американского издания The Hollywood Reporter.

Павел Деревянко был отмечен наградой за сериал «Домашний арест». В своей речи он поблагодарил режиссера Петра Буслова и свою партнершу по съемкам Марину Александрову. Юлия Александрова получила приз за участие в проекте «Звоните ДиКаприо!». Она также поблагодарила режиссера картины и своего супруга Жору Крыжовникова.

Редакционный директор журнала Мария Лемешева отметила, что в уходящем 2018 году было много своих интриг, хеппи-эндов и комбинаций, а также невероятные кассовые сборы, которых достигло российское кино. Она напомнила, что фильм «Движение вверх» собрал 3 млрд рублей.

5 декабря стало известно, что комик Кевин Харт станет ведущим церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году. Сама академия подтвердила данную информацию, опубликовав фотографию комика с подписью: «Встречайте нашего нового ведущего».