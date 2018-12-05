Стал известен ведущий следующей церемонии «Оскар»

Комик Кевин Харт станет ведущим церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году. Об этом сам шоумен заявил в своем Instagram.

«Я счастлив сказать, что настал день, когда я стану ведущим «Оскара», — написал он, отметив, что давно хотел этого. Актер пообещал приложить максимум усилий, чтобы сделать церемонию незабываемой.

Сама академия подтвердила данную информацию, опубликовав фотографию комика с подписью: «Встречайте нашего нового ведущего».

Кевин Харт известен в основном благодаря своим ролям в комедиях «Очень страшное кино – 3», «Очень страшное кино – 4», «Джуманджи: зов джунглей». Кроме того, он ведет собственное развлекательное шоу на телевидении.

Церемония вручения кинопремии «Оскар» в 2019 году пройдет 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Отбор претендентов начнется 7 января 2019 года, а объявление номинантов состоится 22 января 2019 года. После этого среди членов Американской академии киноискусств начнется второй этап голосования, чтобы определить лауреатов «Оскара». Финальный раунд откроется 12 февраля и завершится 19 февраля.