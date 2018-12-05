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Британка получила премию Тернера за снятый на iPhone фильм

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Фото: twitter.com/Tate
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Престижную премию в области современного искусства имени Уильяма Тернера в этом году получила британская видеохудожница Шарлотт Проджер, которая сняла фильм полностью на iPhone. Об этом пишет издание The Guardian.

Церемония награждения прошла 4 декабря в британской галерее Тейт. Жюри назвало работу Проджер, которая вот уже 20 лет занимается съемками видео, настоящим прорывом, так как показывает наиболее глубокое использование прозаичного гаджета вроде смартфона.

Сама видеохудожница отметила, что постоянно снимала на телефон, так как чувствовала его своим продолжением, ведь это так легко — записывать видео в путешествии. За свою работу женщина также получит премию в £25 тыс.

Картина Проджер под названием Bridgit длится всего 32 минуты. Среди кадров, которые появляются на экране, можно заметить кошку, которая тянется лапой к лампе, сохнущую на батарее футболку и шотландскую деревушку, снятую из окна поезда.

Ранее, 4 декабря, Американский институт киноискусства (American Film Institute), который занимается сохранением кинематографического наследия США, опубликовал список с десяткой лучших произведений 2018 года.

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