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Генассамблея ООН поддержала резолюцию России по борьбе с киберпреступностью

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Фото: Global Look Press/Reporters
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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по созданию рабочей группы для противодействия киберпреступности. Об этом стало известно в среду, 5 декабря.

Документ поддержали 119 стран, еще 46 не приняли его, а 14 воздержались. Как сообщает ТАСС, против сотрудничества в данной сфере высказались такие государства, как Великобритания, США, Украина и Грузия.

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В рамках постановления планируется создать рабочую группу в 2019 году. Она будет действовать на основе консенсуса для разработки норм, принципов и правил «ответственного поведения» государств в информационном пространстве.

Россия внесла в Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций (ГА ООН) проект резолюции по информационной безопасности в октябре этого года. Как отмечали в МИД РФ, документ нацелен на принятие мировым сообществом правил поведения государств в вопросе обмена данными.

В сентябре 2017 года глава российского МИДа Сергей Лавров на ГА ООН призвал страны объединить усилия для борьбы с киберпреступностью. По его словам, использование информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента давления и нанесения экономического ущерба, а также пропаганды террористической и экстремистской идеологии недопустимо.

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