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В ООН сообщили о 10-процентном росте числа трудовых мигрантов с 2013 года

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Число трудовых мигрантов в мире достигло 164 млн. человек в 2017 году. Это на 9% больше, чем в 2013 году: тогда по всему миру насчитывалось 150 млн. мигрантов. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ), опубликованном 5 декабря.

Сообщается, что 58% мигрантов (96 млн. человек) являются мужчинами, а 42% (68 млн. людей) — женщинами. Почти 87% трудовых переселенцев находятся в возрасте 25-64 лет. По мнению МОТ, в результате их родные страны теряют трудоспособное население, что сказывается на их экономическом росте.

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Примерно 111 млн. трудовых мигрантов проживают в развитых странах, 16,6 млн — в странах с уровнем дохода выше среднего. Лишь 1,4-2,2 % мигрантов живут в странах с уровнем дохода ниже среднего.

Большинство решающихся переехать людей выбирает в качестве нового места жительства Северную Америку (23,9% опрошенных), а также Северную, Западную, Южную и Восточную Европу.

Отмечается, что многие сталкиваются с трудностями во время поиска работы. Среди причин проблем называют дискриминацию по половому или национальному признаку.

В конце октября Управление ООН по наркотикам и преступности заявило, что около 87 тыс. женщин были убиты в 2017 году, При этом 50 тыс. из них оказались жертвами домашнего насилия.

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