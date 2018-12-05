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Катар не обсуждал возможность совместного проведения ЧМ по футболу 2022 года

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Фото: Global Look Press/Andreas Gebert
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Катар не вел переговоров о совместном проведении чемпионата мира по футболу 2022 года с другими странами. Такое заявление сделал в среду, 5 декабря, заместитель генерального секретаря организационного комитета чемпионата мира 2022 года Насер аль-Хатер.

«У нас не было каких-либо обсуждений», — приводит слова аль-Хатера Pulse.com.gh.

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В ноябре президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что число участников чемпионата мира 2022 года может быть увеличено с 32 до 45 команд. В Катаре — принимающей стране — планируется задействовать восемь стадионов, а этого количества недостаточно, сообщал Sportsdaily.ru. В связи с этим рассматривалась возможность перенесения ряда матчей в соседние страны.

Однако отношения Катара с другими государствами в регионе непростое: в 2017 году Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен разорвали с ним дипломатические отношения, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали санкции и транспортная блокада.

Как сообщает ТАСС, Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу, турнир впервые пройдет в зимний период.

3 декабря министр по вопросам энергетики Катара Мухаммед бин Салех ас-Сада сообщил о решении приостановить членство страны в ОПЕК в январе 2019 года. Он также отметил, что страна собирается сосредоточиться на добыче газа.

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