Саудовский король пригласил эмира Катара на саммит аравийских монархий

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Катарское информационное агентство, шейх получил от короля письмо с приглашением посетить Эр-Рияд 9 декабря, несмотря на продолжающийся более года дипломатический кризис между странами.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Саудовская Аравия ранее приняла решение допустить граждан Катара на хадж в Мекку. Соответствующее решение принял наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Сальман после переговоров с посланником Катара.