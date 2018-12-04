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Саудовский король пригласил эмира Катара на саммит аравийских монархий

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани принять участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Катарское информационное агентство, шейх получил от короля письмо с приглашением посетить Эр-Рияд 9 декабря, несмотря на продолжающийся более года дипломатический кризис между странами.

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Саудовская Аравия ранее приняла решение допустить граждан Катара на хадж в Мекку. Соответствующее решение принял наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Сальман после переговоров с посланником Катара.

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