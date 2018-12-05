Роскомнадзор намерен ввести возрастные маркировки 1+ и 3+

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает необходимым ввести дополнительные возрастные маркировки 1+ и 3+ для СМИ с целью защиты детей от информации, которая может негативно сказаться на их психике. Об этом руководитель ведомства заявил 5 декабря на заседании попечительского совета Российской академии образования.

«Сейчас мы отслеживаем возрастную маркировку средств массовой информации. Есть 0+, 6+, 12+, 18+. Сейчас же остро стоит вопрос о маркировке 1+ и 3+», — цитирует его «РИА Новости».

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», Жаров подчеркнул, что сейчас дети потребляют информацию в СМИ с «грудного возраста», при этом медиаконтент всё чаще применяется для обучения. Однако несоответствующая возрасту информация может нанести вред психике ребенка, так как он еще не умеет различать виртуальный и реальный миры.

«Не с точки зрения запретить, а с точки зрения что ребенку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью», — пояснил глава Роскомнадзора.

В сентябре глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что Роскомнадзор проверит правомерность действий экспертов или экспертных организаций, которые провели и рекомендовали установить возрастную маркировку на книги Иосифа Бродского, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.