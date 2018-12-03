Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы

Народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский считает необходимым вернуть цензуру и худсоветы для оценки произведений театра и кино.

«Я за цензуру в этой области. Мне кажется, что распущенность художественная не на пользу государству. Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению артиста, «было бы великолепно», если бы произведения соответствовали «христианской морали и общечеловеческим достоинствам».

«Для чистоты произведений искусства, для поколений будущих — чтобы не пачкались и были чистоплотными», — отметил он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Культурный деятель отметил, что сейчас все изменилось, а раньше, на его взгляд, «общество не было продажным», отмечает НСН.

В составе подобных советов Боярский видит интеллектуалов, художников, ученых, актрис, например Алису Фрейндлих и Инну Чурикову.

Введение же цензуры, по мнению актера, станет «нравственной платформой» для искусства, которое должно сеять доброе и вечное и запретить пошлость, насилие и грязь.

Во времена СССР худсовет был коллегиальным органом в театрах, творческих союзах и других организациях, он состоял из из членов союзов писателей, композиторов, кинематографистов, партийных и комсомольских функционеров. Они выносили суждения о художественной ценности произведения, и если оно не прошло отбор, то публика его, как правило, не видела.