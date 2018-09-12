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Роскомнадзор проверит «возрастную маркировку» книг

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Роскомнадзор проверит правомерность действий экспертов или экспертных организаций, которые провели и рекомендовали возрастную маркировку книг Иосифа Бродского, Сергея Есенина и Владимира Маяковского. Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который обратился в ведомство с соответствующей просьбой.

Поводом послужила информация об отказе нескольких книжных магазинов в Екатеринбурге продать 17-летней школьнице книги Бродского, Есенина и Маяковского и-за маркировки «18+». В своем обращении депутат напомнил, что изучение творчества этих авторов входит в школьную программу, утвержденную Министерством образования, пишет RNS. Нилов отметил, что в данном случае речь может идти о некорректной маркировке продукции.

Согласно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в частности, на книгах нужно проставлять маркировку 18+, если они отрицают семейные ценности, содержат информацию порнографического характера или нецензурную брань, сообщает телеканал «360»

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