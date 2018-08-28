Замглавы Роскомнадзора заявил о возможной блокировке «Яндекс.Видео»

Сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован, если к вечеру четверга не удалит ссылки на пиратские сайты. Об этом во вторник, 28 августа, заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Есть решение Мосгорсуда. По идее, они («Яндекс.Видео») должны заблокировать ссылки на эти ресурсы, — приводит его слова ТАСС.

По словам Субботина, к настоящему моменту ведомство не получало обратной реакции от сервиса в ответ на соответствующее уведомление.

«У «Яндекса» есть трое суток, чтобы получить документы и принять меры. Исходим из буквы закона», — отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что, по закону, если решение Мосгорсуда не будет исполнено, то ресурс должен быть заблокирован.

Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» направили заявление в Мосгорсуд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс». Отмечалось, что поисковик сервиса предлагает пользователям Сети видео со страниц, где незаконно размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил заявления телеканалов.

Ранее, 24 августа, «Известия» писали, что россияне стали в два раза чаще жаловаться на интернет-ресурсы в Роскомнадзор. В первой половине 2018 года в ведомство поступило более 237 тыс. обращений, в то время как за аналогичный период прошлого года насчитывается всего 119 тыс. жалоб.