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Замглавы Роскомнадзора заявил о возможной блокировке «Яндекс.Видео»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сервис «Яндекс.Видео» может быть заблокирован, если к вечеру четверга не удалит ссылки на пиратские сайты. Об этом во вторник, 28 августа, заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

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«Есть решение Мосгорсуда. По идее, они («Яндекс.Видео») должны заблокировать ссылки на эти ресурсы, — приводит его слова ТАСС.

По словам Субботина, к настоящему моменту ведомство не получало обратной реакции от сервиса в ответ на соответствующее уведомление.

«У «Яндекса» есть трое суток, чтобы получить документы и принять меры. Исходим из буквы закона», — отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что, по закону, если решение Мосгорсуда не будет исполнено, то ресурс должен быть заблокирован.

Ранее телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» направили заявление в Мосгорсуд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу «Яндекс». Отмечалось, что поисковик сервиса предлагает пользователям Сети видео со страниц, где незаконно размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил заявления телеканалов.

Ранее, 24 августа, «Известия» писали, что россияне стали в два раза чаще жаловаться на интернет-ресурсы в Роскомнадзор. В первой половине 2018 года в ведомство поступило более 237 тыс. обращений, в то время как за аналогичный период прошлого года насчитывается всего 119 тыс. жалоб.

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