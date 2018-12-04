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Роскомнадзор заблокировал предлагавший детей в аренду сайт

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Роскомнадзор заблокировал сайт, который предлагал услуги по аренде детей. В рамках работы по противодействию незаконной деятельности в Сети в Единый реестр запрещенной информации внесли сайт cpidzhak.ru. Роскомнадзор уведомил об этом регистратора доменных имен REG.RU, сутки спустя организация прекратила делегирование доменного имени сайта.

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Эксперты установили, что сайт под видом интернет-магазина детской одежды распространял информацию об услугах сексуального характера с участием несовершеннолетних, говорится в сообщении Роскомнадзора во вторник, 4 декабря. Целью ресурса было создание мотивации к вступлению в интимные отношения с несовершеннолетними и оправдание сексуального поведения по отношению к ним.

Поскольку деятельность сайта имела признаки уголовного преступления, то ведомство передало всю имеющуюся информацию в правоохранительные органы.

«В настоящий момент интернет-ресурс недоступен для посещения интернет-пользователями. Роскомнадзор отслеживает появление «зеркал» указанного сайта и будет вносить в реестр все найденные ссылки», — сообщили в службе.

Накануне стало известно, что полицейские в Москве проверяют сообщения о том, что один из порталов под видом проката брендовой одежды предлагал услуги по аренде несовершеннолетних.

23 ноября Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверии международной акции «Черная пятница»: речь идет о появлении «лендинговых» сайтов, цель которых — собрать путем обмана личные данные пользователей.

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