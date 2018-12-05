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В Госдуме наградят российских пограничников за задержание украинских судов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Экипажи и катера пограничной службы ФСБ России, принимавшие участие в пресечении провокации и задержании нарушителей российской государственной границы в Керченском проливе, наградят почетной грамотой Госдумы. Речь идет о кораблях «Изумруд» и «Дон», а также о пограничных сторожевых катерах 737 и 735.

В сообщении Госдумы уточняется, что суда будут удостоены наград за отвагу и мужество, проявленные при охране госграницы Российской Федерации, сообщает телеканал «Звезда».

25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Украинские суда не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. Они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в 10 областях страны. Оно будет действовать до 26 декабря 2018 года.

Ранее в среду пресс-служба Госдепа распространила стенограмму выступления высокопоставленного чиновника ведомства, заявившего, что Россию ждут боль и последствия, если она не отпустит задержанных украинских моряков.

Профессор ВШЭ, американист Александр Домрин заявил в беседе с «Известиями», что не стоит поддаваться на ультиматумы США, иначе ситуация в районе Керченского пролива только ухудшится.

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