МИД готовит ответ на высылку дипломата РФ из Словакии

Москва ответит на недружественную высылку российского дипломата из Словакии на основании принципа взаимности. Об этом 5 декабря сообщили в МИД РФ.

«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — приводит ТАСС комментарий представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее 5 декабря премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил о высылке дипломата из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. По его словам, эти меры были предприняты еще 22 ноября в связи с подозрением в разведке против Словакии и НАТО.

Комментируя происходящее, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал действия Братиславы продолжением шпиономании в европейских странах.