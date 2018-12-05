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СМИ узнали о высылке Словакией российского дипломата

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/Samot
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Словакия высылает из страны российского дипломата. Об этом 5 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра республики Петера Пеллегрини.

По данным агентства, власти Словакии сослались на данные о том, что дипработник якобы занимался сбором разведданных. Дипломат покинул Словакию в течение 48 часов.

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«На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО», — сказал Пеллегрини.

Как заявил агентству «РИА Новости» первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, на «подобные недружественные действия» Россия ответит зеркально.

«Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — прокомментировал информацию член комитета Госдумы Антон Морозов.

В посольстве Словакии в Москве от комментариев отказались, переадресовав вопросы к МИДу в Братиславе.

В начале ноября в Австрии был задержан отставной офицер страны по подозрению в шпионаже. Мужчину задержали, а австрийские СМИ окрестили его шпионом, «работающим на Россию».

В МИД РФ удивились тому, что Вена передала данные средствам массово информации, а не обсудила подозрения с Москвой.

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