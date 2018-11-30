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Австрийский суд арестовал подозреваемого в шпионаже отставного военного

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Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck/dpa
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Высший земельный суд австрийского Линца постановил арестовать подозреваемого в шпионаже в пользу России отставного военного. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщило издание Kronen Zeitung.

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Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Зальцбурга на отказ зальцбургского земельного суда поместить отставного полковника под арест. Сейчас мужчина находится под стражей. 

«Судебная коллегия удовлетворила жалобу прокуратуры о помещении под арест, среди прочего, по причине опасности совершения преступления», — заявил представитель суда. Он не привел другие подробности. 

13 ноября стало известно, что земельный суд Зальцбурга принял решение отклонить ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника. При рассмотрении дела в суде пришли к заключению, что он не представляет опасности и не планирует скрываться от правосудия. Прокуратура Зальцбурга подала апелляцию на решение суда.

Сам подозреваемый при этом заявлял о своей невиновности и о том, что никогда не разглашал государственных секретов в ущерб стране. 

Шпионский скандал в Австрии разгорелся 9 ноября, когда официальный представитель министерства обороны Михаэль Бауэр объявил СМИ о раскрытии случая шпионажа с участием отставного офицера австрийской армии. На следующий день мужчину задержали. Он дал признательные показания. Позже средства массовой информации Австрии сообщили о еще одном шпионе, предположительно, работающем на Россию.

В Министерстве иностранных дел РФ, комментируя информацию о разоблачении шпиона, выразили недоумение тем, почему Австрия не стала обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога, а сразу сообщила об этом в средства массовой информации.

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