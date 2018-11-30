Австрийский суд арестовал подозреваемого в шпионаже отставного военного

Высший земельный суд австрийского Линца постановил арестовать подозреваемого в шпионаже в пользу России отставного военного. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщило издание Kronen Zeitung.

Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Зальцбурга на отказ зальцбургского земельного суда поместить отставного полковника под арест. Сейчас мужчина находится под стражей.

«Судебная коллегия удовлетворила жалобу прокуратуры о помещении под арест, среди прочего, по причине опасности совершения преступления», — заявил представитель суда. Он не привел другие подробности.

13 ноября стало известно, что земельный суд Зальцбурга принял решение отклонить ходатайство прокуратуры об аресте австрийского полковника. При рассмотрении дела в суде пришли к заключению, что он не представляет опасности и не планирует скрываться от правосудия. Прокуратура Зальцбурга подала апелляцию на решение суда.

Сам подозреваемый при этом заявлял о своей невиновности и о том, что никогда не разглашал государственных секретов в ущерб стране.

Шпионский скандал в Австрии разгорелся 9 ноября, когда официальный представитель министерства обороны Михаэль Бауэр объявил СМИ о раскрытии случая шпионажа с участием отставного офицера австрийской армии. На следующий день мужчину задержали. Он дал признательные показания. Позже средства массовой информации Австрии сообщили о еще одном шпионе, предположительно, работающем на Россию.

В Министерстве иностранных дел РФ, комментируя информацию о разоблачении шпиона, выразили недоумение тем, почему Австрия не стала обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога, а сразу сообщила об этом в средства массовой информации.