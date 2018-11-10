СМИ узнали место работы подозреваемого в шпионаже австрийского полковника

Полковник австрийской армии в отставке, которого власти страны подозревают в шпионаже в пользу России, работал в министерстве обороны Австрии в Вене. Об этом сообщается в выдержке из статьи, полная версия которой должна выйти в понедельник, 12 ноября, в австрийском журнале Profil.

Журналисты отмечают, что «российский шпион» работал не в Зальцбурге, как ранее сообщали СМИ, а в министерстве в Вене. Именно поэтому он якобы знал обо всех внутренних делах центрального ведомства и передавал информацию России.

Отмечается также, что информацию о шпионе Австрия могла получить от военной контрразведки Германии.

9 ноября официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

По информации издания Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, добавляется в материале.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Австрию в «микрофонной и мегафонной дипломатии». По его словам, Австрия должна была напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях, а не сообщать об этом на весь мир.