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Словацкий суд арестовал протестовавших на шахте активистов Greenpeace

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Фото: Twitter.com
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Районный суд города Прьевидза арестовал 12 протестовавших на угольной шахте близ города Новаки активистов Greenpeace. Об этом сообщила братиславская газета Pravda.

Данная мера пресечения избрана в связи с тем, что большинство из задержанных — иностранцы, в основном граждане Чехии, Финляндии и Бельгии, которые могут покинуть республику, сообщает ТАСС.

Протестующие против угольных разработок были задержаны после того, как своими действиями создали опасность для горняков, поскольку забрались на башенный эксплуатационный копер шахты.

В феврале в Париже суд арестовал на два месяца двух активистов Greenpeace, которые запустили салют на атомной электростанции. Кроме того, французскому отделению организации предписано выплатить штраф в размере €20 тыс.

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