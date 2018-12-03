Словацкий суд арестовал протестовавших на шахте активистов Greenpeace

Районный суд города Прьевидза арестовал 12 протестовавших на угольной шахте близ города Новаки активистов Greenpeace. Об этом сообщила братиславская газета Pravda.

Данная мера пресечения избрана в связи с тем, что большинство из задержанных — иностранцы, в основном граждане Чехии, Финляндии и Бельгии, которые могут покинуть республику, сообщает ТАСС.

Протестующие против угольных разработок были задержаны после того, как своими действиями создали опасность для горняков, поскольку забрались на башенный эксплуатационный копер шахты.

В феврале в Париже суд арестовал на два месяца двух активистов Greenpeace, которые запустили салют на атомной электростанции. Кроме того, французскому отделению организации предписано выплатить штраф в размере €20 тыс.