В Совфеде отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с «Известиями» прокомментировал высылку российского дипломата из Словакии.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини 5 декабря сообщил, что дипломата из аппарата военного атташе посольства России в Словакии выслали еще 22 ноября. Его подозревают в разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО.

Происходящее сенатор Цеков назвал продолжением шпиономании в европейских странах. Он также выразил сожаление, что высылка дипломата произошла в такой относительно нейтральной по отношению к России стране, как Словакия.

«Россия ответит зеркально. Они высылают, и мы вышлем. Уже есть общевыработанные дипломатические стандарты. На каждое действие против дипломатов следует противодействие», — рассказал член Совета Федерации.

Он напомнил, что Россия однажды попробовала действовать асимметрично в схожей ситуации во время высылки экс-президентом США Бараком Обамой российских дипломатов.

«Мы сделали паузу, надеялись, что это будет оценено, но новая администрация стала поступать еще жестче», — отметил Цеков. Решение по зеркальному ответу будет принимать МИД России, добавил политик.

Ранее, 5 декабря, депутат Госдумы Антон Морозов рассказал, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности сотрудника российской дипмиссии к разведывательной деятельности.

По его словам, согласно Венской конвенции, Словакия имеет право выслать дипломата, даже если его вина не доказана.

В начале ноября в Австрии был задержан отставной офицер страны по подозрению в шпионаже. Мужчину задержали, а австрийские СМИ окрестили его шпионом, «работающим на Россию».

В МИД РФ удивились тому, что Вена передала данные средствам массовой информации, а не обсудила подозрения с Москвой.