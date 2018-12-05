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В Госдуме отреагировали на высылку российского дипломата из Словакии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Москва зеркально ответит на высылку Словакией российского дипломата из-за подозрений в разведывательной деятельности, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Ответ всегда зеркальный в таких ситуациях. Я сомневаюсь, что наше внешнеполитическое ведомство сможет согласиться с этими обвинениями. Скорее всего, мы будем эти обвинения отвергать», — сказал депутат.

Морозов также указал, что Словакия не обязана предоставлять доказательства причастности российского дипломата к разведывательной деятельности, передает «РИА Новости».

«Согласно Венской конвенции, они имеют право выслать дипломата, даже если его вина не доказана, а просто они подозревают его в деятельности, несовместимой со статусом дипломата», — пояснил парламентарий.

Ранее 5 декабря 2018 премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил, что республика высылает российского дипломата. В Братиславе заявили, что дипработник якобы занимался сбором разведданных.

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