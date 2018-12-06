Бремя — деньги: налог на имущество в Москве вырастет до 2% в 2019 году

Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5% до 2%. Об этом «Известиям» рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития. В ведомстве отметили, что повышение произойдет в соответствии с федеральным законодательством. Ранее представители бизнеса обращались к мэру Сергею Собянину с просьбой сохранить ставку на уровне 1,5%, из-за того, что с 1 января НДС вырастет до 20%. Эксперты предупреждают, что издержки компаний могут ударить по кошелькам потребителей и зарплатам сотрудников предприятий.

Столичное решение

Региональные власти вправе самостоятельно устанавливать ставку налога на имущество, который рассчитывается от кадастровой стоимости. Если они этого не делают, вступает в силу федеральное законодательство, по нему ставка составляет 2%. В Москве этот налог рос постепенно: от 0,9% в 2014 году до 1,5% в 2018-м.

— С 2019 года московским законодательством налоговая ставка не устанавливалась, в связи с чем будет действовать налоговая ставка, применяемая на федеральном уровне, в размере 2%, — пояснили «Известиям» в столичном департаменте экономической политики и развития Москвы.

В столичном ведомстве утверждают, что речь идет не о повышении, а о выходе на уровень, изначально установленный федеральным законодательством. В департаменте добавили, что совокупная налоговая нагрузка на бизнес в 2019 году сократится по сравнению с 2018-м. Для этого, как считают в ведомстве, есть несколько причин. Во-первых, в 2019 году всё движимое имущество не облагается налогом на имущество, что снизит налоговую нагрузку в среднем на 13%. Во-вторых, кадастровая стоимость объектов, вступающая в силу с 2019 года, в целом не изменилась по сравнению с предыдущей оценкой, а для большого количества объектов, у которых функционал остался прежним, даже снизилась в среднем на 16%.

налог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сегодня ставка 2% установлена, например, в Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Ярославской и Тульской областях.

В ноябре письма (есть у «Известий») на имя мэра Москвы Сергея Собянина направили вице-президент «Опоры России» Александр Жарков и председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина. Они просят не повышать ставку в связи с тем, что с 1 января вырастет НДС до 20%.

«Дополнительная нагрузка вынудит предприятия отказаться от обновления фондов основных средств производства, а также негативно отразится на фонде оплаты труда», — отметил в письме Александр Жарков. По его словам, это также усилит рост инфляции в московском регионе, что, в свою очередь, скажется на реальных доходах населения, «которые уже имеют тенденцию к снижению». Всё это негативно отразится на конкурентоспособности столичных предприятий.

Математика ставок

Повышение ставки увеличит налоговую нагрузку на бизнес на 33%. Это может отразиться на стоимости товаров в торговых центрах, считает управляющий партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Если ТЦ платит больше налогов, то получает меньше прибыли. Соответственно, увеличится арендная ставка, и товары в магазинах подорожают, отметил он.

— Движимое имущество освободили от налога, но для собственника ТЦ это неактуально, он таким имуществом не пользовался. А совокупная кадастровая стоимость торговых и бизнес-центров в 2018 году в Москве упала незначительно — только на 3%, если учитывать оспоренную собственниками кадастровую стоимость. То есть нагрузка на бизнес вырастет, — подчеркнул эксперт.

При средней цене офисного помещения в 20 млн рублей повышение налога на 0,5 п.п. для их владельцев означает 400 тыс. рублей налоговой нагрузки, подсчитал собственник офисных помещений, руководитель юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.

налог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Среди собственников коммерческих помещений стабильная ситуация только у стрит-ритейла, по остальным сегментам заметен отток арендаторов, отметил он. Арендодатели будут вынуждены поднять арендную ставку, в том числе, чтобы компенсировать повышенный налог. А арендаторы начнут либо переезжать, либо сокращать площади, поскольку на это приходится до 50% расходов, пояснил эксперт. Если же это недвижимость не под сдачу в аренду, а, например, производственные площади предприятия, то оно может закрыться, полагает эксперт.

Кадастровые сложности

По словам Алексея Петропольского, кадастровая стоимость по итогам последних перерасчетов упала в 30–40% случаев, но зачастую до этого она была завышена. Это подтверждает и Сергей Пивоварчик.

— Например, на 2017–2018 годы утвердили кадастровую стоимость здания в размере 100 млн рублей, а на 2019 год, после переоценки, — 90 млн рублей. Вроде бы снизили на 10%, — сказал он.

Но если учесть, что изначально бизнес просил снизить кадастровую стоимость здания, к примеру, до 80 млн рублей, то после новой оценки она всё равно выше, чем предполагалось.

Кадастровая стоимость земли по итогам последней переоценки существенно повысилась, говорит сопредседатель «Деловой России» по Москве Игорь Лаврик. А оспорить оценку можно теперь только через суд, издержки составляют около 250 тыс. рублей. Он уверен, что многие компании не пойдут на это.