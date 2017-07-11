Государство не вправе перекладывать на граждан расходы по устранению ошибок при определении кадастровой стоимости земельных участков — судебные расходы должны быть возмещены победившей стороне. Такое решение принял 11 июля Конституционный суд (КС) по итогам рассмотрения двух жалоб на нормы Кодекса административного судопроизводства и Арбитражного процессуального кодекса РФ.

С 2015 года налог на имущество физических лиц за недвижимость может рассчитываться исходя не из инвентаризационной стоимости владений, а из кадастровой, которая выше и считается более приближенной к рыночной. Однако в последние два года рыночные цены на недвижимость снизились, в связи с чем многие граждане сочли кадастровую стоимость своей недвижимости завышенной и обращаются в суд, чтобы снизить ее до реальных значений. Дела многим удается выигрывать, но судебные издержки при этом им приходится оплачивать самостоятельно. Поводом для этого стало постановление пленума Верховного суда РФ от 30 июня 2015 года, в котором объяснялось, что по таким спорам траты ложатся на заявителей — в случае если чиновники не возражают против их требований.

КС рассматривал жалобы Натальи Слободяник и дагестанского филиала Российского сельскохозяйственного центра. Первая через суд снизила кадастровую стоимость земельного участка в Воронежской области, но потратила на юристов и оценку эксперта 78 тыс. рублей. Сельхозцентр спустя несколько лет судебных разбирательств смог доказать, что находящийся в его собственности участок стоит 7 млн, а не 14 млн рублей, как было указано в ЕГРН.

При рассмотрении жалоб за граждан вступились глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и полномочный представитель президента в КС РФ Михаил Кротов. Сенатор назвал ситуацию «нетерпимой» и заявил, что нужно выработать критерии «для дифференцированного подхода к пониманию порядка распределения судебных расходов» — например, учитывать разницу между стоимостью, установленной госорганом, и определенной решением суда. Михаил Кротов считает, что правоприменительная практика нуждается в корректировке.

— Государство не вправе, вводя механизм массовой оценки объектов недвижимости для налогообложения, перекладывать на налогоплательщика некомпенсируемое бремя вынужденных расходов, связанных с устранением допущенных при ее проведении ошибок, — заявил глава КС Валерий Зорькин при оглашении решения суда. — Ошибки при налогообложении не могут ставить налогоплательщиков, в отношении которых они допущены, в худшее положение по сравнению с теми, чья недвижимость была оценена верно.

Он подчеркнул, что ситуация, когда право на возмещение судебных расходов поставлено целиком в зависимость от позиции ответчика, противоречит Конституции РФ.

В решении КС подчеркивается, что право на судебную защиту служит фундаментальной гарантией права собственности, а возмещение судебных расходов стороне, в пользу которой вынесено судебное решение, является необходимым элементом судебной защиты. В сфере налогообложения судебный контроль имеет исключительную ценность, так как преодолевает возможный произвол. При этом КС признает, что оценка кадастровой стоимости может варьироваться в определенном разумном диапазоне, поэтому не любое ее отклонение от рыночной свидетельствует о нарушении прав.

Ранее Андрей Клишас указывал, что возложение расходов по таким делам исключительно на чиновников «может вызвать вал судебных исков». В связи с этим он предлагал выработать критерии «для дифференцированного подхода к пониманию порядка распределения судебных расходов». В качестве критерия он предложил рассматривать, насколько существенным оказалось различие между стоимостью, установленной госорганом и определенной решением суда. КС признал, что такой дифференцированный подход возможен. Речь идет о том, чтобы часть судебных расходов делить между сторонами спора в определенных случаях.

Дела обоих заявителей, судившихся за компенсацию судебных издержек, теперь подлежат пересмотру, постановил КС. Оспариваемые нормы — ч. 1 и 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, ст. 111, ч. 5 ст. 247 и п. 2 ч. 1 ст. 248 Кодекса административного судопроизводства РФ — признаны КС неконституционными. В связи с этим законодателю предписывается уточнить правила распределения судебных расходов в делах о кадастровой стоимости. До этого момента соответствующие положения кодекса должны применяться судами с учетом вынесенного решения КС.