Собиратели с земли русской: налоги растут вдвое быстрее зарплат

В последние три года объем уплачиваемых налогов в России рос почти вдвое быстрее зарплат. К таким выводам пришли аналитики центра «Финэкспертиза», проанализировав для «Известий» данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период. Давление на кошелек оказывают три основных сбора: транспортный, имущественный и земельный. С 2015-го по 2017 год собираемость этих налогов выросла на 28%, а зарплаты только на 15%. Эксперты поясняют, что добиться увеличения поступлений сборов в бюджет можно и без роста ставок. Например, сделать базой для расчета налога на имущество его рыночную стоимость, а для земельного — объявить амнистию. Кроме того, процессы цифровизируются, и теперь собственность и доходы гражданина лучше видны налоговым органам. В следующем году размер сбора за имущество продолжит расти, а повышение НДС влечет рост косвенной фискальной нагрузки на население.

Там, где растут налоги

В середине ноября президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой Федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым поручил правительству проверить, растет ли фискальная и квазификскальная нагрузка на население. Кабмину предстоит проинспектировать ситуацию со сбором налогов в регионах. Президент призвал разобраться, что происходит в реальной жизни, а не на бумаге.

налоги Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Расчеты «Финэкспертизы» показали, что объем уплачиваемых россиянами налогов действительно вырос. Так, по итогам 2015 года по трем основным сборам — имущественному, земельному, и транспортному — россияне уплатили 176,24 млрд рублей, по итогам 2016-го — 180,67 млрд рублей, а по итогам 2017-го уже 225,18 млрд рублей. Легко заметить, что ускорение этого роста произошло именно в прошлом году. За три года объем собранных налогов вырос почти на треть, и доходы граждан не успевают за этим трендом. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в 2015-2017 годах выросла только на 15% и составила 39,17 тыс. рублей.

Это далеко не вся нагрузка: нужно учитывать подоходный налог в 13%. Однако он не менялся с 2001 года. Основной вклад в рост фискального бремени за последние годы внес имущественный сбор, который стал рассчитываться по новым правилам — исходя из кадастровой стоимости жилья, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Раньше для его расчета использовалась инвентаризационная стоимость, однако реформа этого сбора приблизила налоговую базу к рыночной стоимости, из-за чего сумма начала очень быстро расти.

Квартира, дача и машина

Действительно, налог на имущество сильнее других ударил по кошелькам граждан. За три года он увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд рублей, в 2016-м — 36,09 млрд рублей, а в 2017-м — 52,23 млрд рублей.

налоги Посетитель в инспекции Федеральной налоговой службы РФ Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Причина в реформе, которая еще не закончилась: сейчас для этого сбора действуют понижающие коэффициенты. Полностью перейти на расчет имущественного налога по кадастровой стоимости планируется в 2020 году, а пока регионы могут самостоятельно выбирать методику его расчета, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Справка «Известий» Ставка налога на имущество для жилых домов, квартир и комнат, объектов незавершенного строительства, гаражей, машино-мест и хозяйственных строений составляет 0,1% от кадастровой стоимости. На период перехода к расчету налога от кадастровой стоимости с 2015 по 2020 год действуют понижающие коэффициенты. Фактически, в первый год граждане платили 20% налога, во второй — 40%. В этом году россияне заплатят 60% от сбора, в следующем — 80%. В 2020 году придется уплатить полный размер налога.

За землю тоже стали отдавать больше: за три года этот сбор вырос на 25,4%, причем основное увеличение пришлось на 2017 год. В 2015-м граждане уплатили 36,15 млрд рублей, в 2016-м — 35,4 млрд рублей, а в 2017-м уже 45,32 млрд рублей. Согласно Налоговому кодексу, ставка земельного сбора составляет 0,3% от стоимости земли для жилых участков или купленных в личное пользование, и 1,5% для всех остальных.

Отчасти собираемость этого налога повысила «дачная амнистия»: россияне хотели зарегистрировать свои земельные участки по старым правилам до 1 марта 2018 года, считает Богдан Зварич. «Дачной амнистией» называют закон, который позволяет приватизировать землю, а также дома и постройки по упрощенной схеме. Этот же закон продлил сроки бесплатной приватизации квартир до 1 марта 2018 года, но основная волна этого процесса все-таки пришлась на 1990-е. В результате «дачной амнистии» в России появилось множество собственников земли и построек: гражданин получил в личное пользование землю или дом, который достался ему, возможно, еще при СССР, но теперь стал его собственностью. Это влечет за собой уплату налога, но выгода очевидна — купить землю или дом будет намного дороже, чем заплатить 0,3% от стоимости.

Транспортный налог оказался наиболее стабильным, хотя его рост также приходится на 2017-й. В 2015 году владение средствами передвижения обошлись россиянам в 109,8 млрд рублей, в 2016-м — 109,2 млрд рублей, а в 2017-м — в 127,6 млрд рублей. За три года объем уплаченных сборов вырос на 16%. Сколько составит налог зависит от возраста авто и его стоимости. Сбор полностью поступает в местный бюджет, а значит, доходы региона по этой статье зависят от того, сколько автомобилей там зарегистрировано.

налоги Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Налоговый тренд

Собираемость налогов в России увеличивают разными путями даже без повышения ставок. В случае со сбором на имущество его базой становится рыночная стоимость, а в случае с землей — объявляется амнистия, в результате собственников, то есть плательщиков налога, просто становится больше. Увеличение собираемости и администрирования — это тренд для России, полагает генеральный директор «Финэкспертизы» Нина Козлова. Налоговые процессы цифровизируются, доходы и имущество легче отследить. Целью является наполнение региональных бюджетов, поскольку обычно налоги в субъектах собираются плохо, говорит Нина Козлова. А без этих доходов у местных властей нет возможности финансировать расходы: приводить в порядок дороги, строить детские сады или закупать современное оборудование для медицинских центров.

В 2019 году следует ожидать роста налоговой нагрузки на россиян в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Это приведёт к дополнительному росту инфляции на 1 п.п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения, добавил эксперт. Такое же влияние на рост инфляции оказывает и девальвация рубля к доллару на фоне санкционных рисков. Однако по сравнению с другими странами фискальное бремя в России не самое высокое: традиционными лидерами по этому показателю являются Дания, Франция, Бельгия. Совокупный удельный вес налоговых поступлений в данных странах достигает 46% к ВВП, а в России — менее 33%.