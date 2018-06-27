Арендодателям жилья готовят налоговые льготы

Правительство разрабатывает новые меры по выведению рынка аренды жилья из тени. Это следует из материалов кабмина к национальному проекту «Жилье и городская среда», с которыми ознакомились «Известия». Речь идет о налоговых послаблениях для арендодателей и инвесторов наемного жилья.

Правительство обсуждает налоговые стимулы, которые подтолкнули бы развитие «белой» аренды жилья. Согласно исследованию ВЦИОМа, проведенному по заказу гоcкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК), 3,8 млн семей арендуют жилье на рыночных условиях. Из них только 5% заключают официальные договоры, в результате бюджет не получает значительную часть налоговых поступлений. В первую очередь поддержка может коснуться инвесторов, которые вкладываются в строительство «доходных» домов.

Для развития коммерческой аренды жилья предлагается «внедрение налоговых стимулов для арендодателей, арендаторов и инвесторов, включая льготы по налогу на прибыль, имущество арендных фондов, налоговые кредиты, вычеты по НДФЛ для арендаторов». В Минстрое подчеркнули, что эти предложения не входят в сегодняшнюю редакцию нацпроекта. В «Дом.РФ» пояснили, что пока ведется обсуждение различных налоговых мер, которые позволят вывести рынок аренды из тени и будут стимулировать заключать официальные договоры аренды.

— Они включают в том числе льготы на налог на имущество арендных фондов в арендных проектах, предназначенных для найма физическими лицами, — сказали «Известиям» в госкомпании.

Налог на имущество является региональным, поэтому предоставление такой льготы должно обсуждаться с каждым субъектом индивидуально, подчеркнули в «Дом.РФ». Сейчас такая льгота установлена в Москве и Тюменской области.

Согласно документу, предполагается обсудить введение налогового кредита — изменение срока уплаты НДФЛ с последующей поэтапной уплатой суммы и начисленных процентов. Как пояснила «Известиям» директор департамента налогообложения и права Deloitte Юлия Крылова, сегодня такие кредиты предоставляются для поддержки организаций, занимающихся реализацией исследовательских и инновационных проектов или деятельностью, имеющей социальное значение. В «Дом.РФ» «Известиям» рассказали, что договор об инвестиционном налоговом кредите для арендных проектов можно заключать в рамках действующих норм Налогового кодекса. Иные формы налогового кредита в настоящее время не рассматриваются.

Ранее «Дом.РФ» создала закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский», в который передает выкупленные у застройщиков квартиры и апартаменты для сдачи гражданам. В пилотном проекте (ЖК «Лайнер» в Москве) стоимость аренды начинается от 42,4 тыс. рублей в месяц. Налога на прибыль у паевых фондов нет, сказали в компании.

Интерес к рынку со стороны коммерческих структур зависит от доходности строительства, прокомментировал директор по маркетингу и разработке продукта застройщика «А101» Дмитрий Цветов. Сегодня на столичном рынке она оценивается на уровне 4–6%. Для роста арендного сегмента необходимо хотя бы 10%. Эксперт предложил дополнить налоговые стимулы экономическими. Например, особыми условиями при кредитовании и предоставлении земельных участков. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева отметила, что срок окупаемости арендного проекта составляет 10–20 лет в зависимости от проекта, тогда как отбить затраты на продаваемое жилье можно примерно за три года.

В феврале 2017 года стало известно, что Минстрой и АИЖК анализируют возможность введения налогового вычета для людей, которые снимают жилье по официальному договору. Однако такой законопроект до сих пор не появился. Два источника «Известий», знакомых с ситуацией, рассказали, что пока эта мера окончательно не согласована в правительстве. Сейчас налоговый вычет можно получить только при покупке жилья. Надежда Косарева полагает, что целесообразно позволить гражданам самим решать, когда пользоваться такой льготой — при приобретении или найме квартиры.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе считает, что предлагаемые меры не принесут большой прибыли, так как многие арендодатели частного сектора останутся в «серой зоне». Сегодня налоговые органы не имеют возможности узнать о фактах нарушений, поэтому властям стоит подумать об усовершенствовании контроля в данной сфере. Не стоит забывать и о том, что льготы потом могут быть отменены, а попавшие в поле зрения ФНС налогоплательщики таковыми и останутся, добавил юрист.