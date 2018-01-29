Опубликован рейтинг квартир с самой дорогой арендой в Москве

Эксперты рынка недвижимости опубликовали рейтинг сдающихся в Москве квартир с самой высокой арендной платой. По данным специалистов, месячная стоимость аренды самой дорогой квартиры в Москве снизилась в январе на 200 тыс. рублей, опустившись до уровня 2015 года.

Стоимость аренды, возглавляющей рейтинг квартиры, составила 600 тыс. рублей в месяц. За такую сумму сдаются апартаменты с авторским дизайном площадью 190 кв. м в башне «Москва» комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной.

Вторую позицию в рейтинге занимает квартира-студия площадью 200 кв. м, расположенная в Большом Тишинском переулке в доме с огороженной прилегающей территорией. Она сдается за 550 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте оказалась квартира, расположенная на улице Никольской в доме, построенном в XIX веке. Апартаменты с авторским дизайном площадью 123 кв. м можно арендовать за 500 тыс. рублей в месяц.

За такую же сумму доступна для найма квартира площадью 165 кв. м в клубном доме бизнес-класса в Плотниковом переулке, неподалеку от Старого Арбата.

Последнее место в рейтинге столичных квартир с самой дорогой арендой занимают апартаменты площадью 155 кв. м, расположенные в жилом комплексе «Александр Невский» на одноименной улице, передает пресс-служба компании «Инком-Недвижимость».