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В США назвали способ победить Россию в Крыму и Калининграде

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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НАТО располагает «четким методом», основанном на физическом, комплексном маневре, который может подавить Россию в Крыму и Калининградской области. Об этом заявил глава Второго флота США вице-адмирал Эндрю Льюиса, передает издание Business Insider

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«Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа», — сказал Льюис.

Он отметил, что для этого могут использоваться американские авианосцы, а также быть задействованы сухопутные силы.

«Мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо», — заключил военный, отказавшись сообщать другие подробности.

18 октября телеканал CNN продемонстрировал спутниковые снимки Калининградской области, из которых якобы следует, что Россия модернизировала бункер для хранения ядерных вооружений. В публикации Калининград называют стратегическим форпостом России «на пороге НАТО». А в феврале несколько самолетов-разведчиков военно-воздушных сил Великобритании следили за развертыванием ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

На размещение Россией этих комплексов под Калининградом также обращали внимание в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает и имеет суверенное право размещать вооружения на своей территории где угодно.

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