В Госдуме предложили отменить налог на старые и дешевые авто

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов направил запрос на имя главы Минпромторга России Дениса Мантурова письмо с предложением отменить транспортный налог на машины старше десяти лет и стоимостью менее 1 млн рублей. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что в настоящее время в стране продается в несколько раз больше подержанных автомобилей, чем новых. Средний возраст реализуемых б/у автомобилей Власов оценил в более чем 10 лет. Их популярность он связал с невысокими доходами покупателей.

«В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», — отметил депутат.

18 ноября специалисты издания «CarsWeek.ru» составили рейтинг самых бюджетных иномарок на российском рынке. Самая дешевая иномарка, по их расчетам, обойдется покупателю в 459,9 тыс. рублей.

7 ноября «Ассоциация европейского бизнеса» назвала самые продаваемые автомобили в России. За десять месяцев 2018 года наиболее популярной моделью стала Lada Vesta — было продано 86,86 тыс. машин.