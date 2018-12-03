Автомобиль Chevrolet Silverado заглох во время презентации в США

Презентация нового автомобиля Chevrolet Silverado в США едва не завершилась провалом. Автомобиль долгое время не удавалось завести.

Автомобиль был презентован 29 ноября в перерыве матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Детройт Ред Уингз» и «Сент-Луис Блюз» в Детройте.

Машина выехала на ледовую площадку и заглохла. Более четырех минут водитель пытался завести автомобиль, после чего покинул арену под овации болельщиков.

В конце ноября Volkswagen на мотор-шоу в Лос-Анджелесе представил прощальную версию «Жука» — Beetle Final Edition. Нынешнее поколение станет последним в истории этой модели, производство завершится летом 2019 года.